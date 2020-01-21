台塑企業總管理處暮年會總裁王文淵以及管理中心常務委員王瑞華、王文潮、王瑞瑜等全員到齊。（王莫昀攝）

台塑企業總管理處21日舉行暮年會，總裁王文淵以及管理中心常務委員王瑞華、王文潮、王瑞瑜等全員到齊，為犒賞員工辛勞，共送出總金額逾2百萬元的大獎，最高獎金達10萬元。面對新的一年大環境變數多，總管理處總經理林善志指出，集團將力求產品差異化、高值化，提升競爭力，突破困境。

由於王文淵日前已表明要當「無聲總裁」，今日交由林善志代表致詞。林善志說，去年是多變且艱辛的一年，年初油價緩步上漲，看起來整個經濟的情勢不錯，5月後油價開始走跌，加上陸美貿易戰直接影響整體企業營業額與獲利，總計2019年台塑集團海內外的總營業額約2.04兆元 比2018年減少14.6％，稅前利益2074億元也衰退43.7％。

為照顧員工確保員工生活，去年王文淵與台塑企業常務委員同意變更年終獎金計算方式，林善志指出，以新公式計算結果，去年年終獎金合計4.94個月，與原公式的3.14個月相較，多了1.8個月，加上王文淵秉持經濟越不景氣，越要照顧員工，額外核加2萬紅包，合計年終約達5.42個月，雖然和前幾年沒得比，但和外面企業比還是讓人羨慕。

林善志指出，台灣經濟非常倚賴貿易，2018年出口，合計大陸、香港占比41％，與美國的12％加起來達53％，可以想像陸美貿易戰對台灣造成的衝擊會有多大，加上展望未來三年，中國石化新產能將會急劇增加，在供給遠大於需求的經濟情勢下，對台塑企業更加不利，因此在新的一年，將積極推動產品差異化 、高值化， 全力執行各項稽核作業，實質提升生產經營績效，推升整體競爭力，朝永續發展目標邁進。

(中時 )