台南市長黃偉哲代表市民感謝在春節期間維護治安以及從事消防、救災搶險工作的警、消與協勤民力。（洪榮志攝）

農曆春節將至，台南市長黃偉哲21日晚間前往各警分局、消防分隊及社區守望相助隊等單位，慰問2020年春節期間維護安全的警、消及協勤民力的辛勞，並贈送年節慰問禮品，祝賀執勤人員新年快樂、萬事如意。

黃偉哲在市警局長周幼偉、消防局長李明峯、義警大隊長魏正宗、守望相助巡守大隊長宋俊明及義消總隊長黃崇銘等人的陪同下，分別前往各單位慰問，受到熱烈的歡迎，現場氣氛熱鬧。

黃偉哲代表台南市全體市民，探望在重要節慶假日期間，維護治安與從事消防、救災搶險工作的警、消同仁，以及鼓勵協勤的志工朋友辛苦。他表示，今天白天的時候，蔡英文總統前往陸軍基地慰問官兵時，也要他轉達對於維護治安以及消防救護、搶險工作的同仁表示慰勉；尤其在春節期間，大家每逢佳節倍思親，別人在闔家團圓的時候，這些維護治安以及救護工作的同仁，還必須值班甚至出勤，幫助受到困難的民眾解決問題，特別對他們表達高度的敬意與謝意。

黃偉哲說，此次重要節日的維安工作，應該到2月才會結束，這段時間大家都備極辛苦，也希望經過同仁的辛苦，能讓犯罪或危安事件消弭於無形，不再發生；如果萬一發生了，也能夠在第一時間、最短的時間內，將災害縮減到最小，這是我們努力的目標，如此才能保障民眾的生命財產安全，才能夠讓社會更加的安定，這點也是大家所期待的。

(中時 )