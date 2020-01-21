春節間天氣變化也很大，彭啟明表示，氣溫回暖後又會再度降溫！（摘自臉書天氣風險）

把握難得好天氣！氣象專家彭啟明表示，明（22）起全台回暖，除了東半部雲層較多、要注意西半部空品外，整體是最高溫來到26-29度的好天氣，很適合做居家大掃除。而這好天氣會一直持續到除夕（24），但初一（25）起又會轉濕、轉冷，今年農曆新年天氣是忽熱又忽冷。

氣象專家彭啟明在《天氣風險》指出，明後天直到除夕，很適合進行大掃除，整體天氣都會呈現偏暖的狀態。對於此種穩定回暖的氣溫現象，彭啟明表示非常不像冬天的天氣。

但春節間天氣變化也很大，彭啟明表示，氣溫回暖後又會再度降溫！預計在週六、大年初一（25）開始會有水氣影響全台灣，預計初一到初四（25-28）都會是比較溼冷的天氣，且一天比一天冷。

彭啟明指出，會變冷的主因是根據東亞天氣雲層，發現有強烈冷氣團蓄勢待發，約在初四、初五（28-29）冷空氣會報到，屆時全台會很有感，連南部地區也有感，且會持續一段時間。

至於空氣品質方面，彭啟明提醒，明起風向逐漸轉為東南風，背風渦旋會把西半部污染物北傳，台灣北部及西半部的空氣品質仍然不樂觀，為普通到對敏感族群不健康等級，後天的空氣品質將更轉差。

(中時電子報)