美國總統川普周二出席達沃斯世界經濟論壇時表示，美國經濟力相當強盛，且剛與中國大陸簽署第一階段的貿易協議，不過川普再次點名聯準會（Fed）扯後腿，指政策利率過高。

這是川普第二次出席世界經濟論壇，川普在2018年年會上向全球政商界領袖保證美國還是會尋求全球合作，「美國優先並不代表就只要美國獨善其身。」

川普這次發表演說時對著各國領袖與商界巨頭先吹噓著自己任內的經濟政績，尤其是失業率創下50年最低。

他表示，「我驕傲的宣布，美國經濟的強盛是全球前所未見，經濟的翻轉可以說無比的巨大。」

川普還指出，「這是屬於藍領階級的經濟榮景，美國夢宣告復活，且比以前更加強大，受惠最大的非中產階級莫屬。」

川普又吹捧他在貿易方面的成就，包括通過美墨加貿易協議與上周簽署第一階段中美貿易協議。

川普表示，「美墨加與中美貿易協議代表21世紀一個全新的貿易模式，其中與中國的第一階段協議解決了中國長期以來掠奪式的貿易實務，我們與中國目前的關係可能是空前的好。」

川普也提及與日本和南韓的貿易協議，並表示期待與英國重新洽談一紙重大的新貿易協議。

此外，儘管美國與歐洲的貿易關係依然緊張，但本周同樣也有所好轉，法國總統馬克宏本周稍早決定將對科技大廠徵稅的措施延後到今年底，美國政府隨即給予正面回應，宣布將推遲原定的報復性加徵關稅。

川普政府不僅對歐洲鋼鋁產品課徵懲罰性關稅，同時一再揚言要進一步對歐洲汽車加徵關稅。

川普在此一公開場合再度表達對Fed的不滿，他表示，「美國還處在與其他實行負利率國家競爭的不利環境，Fed之前升息升太快，去年降息又降太慢，但就算這樣，美國經濟還是欣欣向榮。」

(工商 )