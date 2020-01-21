近期牽動全球股市的

幾項重要關鍵變數，都朝著相對正向發展，第一金投信分析，今年上半年金融市場回歸經濟基本面的可能性相當高，加上中美簽署協議，不確定性隨之降低，對股債市影響皆為正向。

第一金投信研判，農曆春節期間，正值歐美財報季，雖然去年第四季獲利成長不至於太驚豔，但各公司對今年的復甦將會抱持較樂觀的態度，對市場信心將有所助益。因此，預期美股維持震盪向上格局，投資人抱基金過年的突發重挫風險不大。

年假期間的關注焦點有三，一是中美達成階段協議，市場焦點回歸基本面。二是美國聯準會（Fed）貨幣政策方向，仍傾向中性偏寬鬆。三是美國企業財報季，預期獲利將緩步回升。

股市看法方面，農曆期間美股財報仍有可能優於市場保守的預期，並同步上修今年的財測，加上近期市場不確定性降溫，央行維持寬鬆，經濟數據亦顯示景氣正在緩步回升。預期市場樂觀情緒有望延續，美股震盪向上格局不變。

台股方面，今年農曆年間台灣股市停止交易九天，預期年後指數通常較易出現帶量轉強，紅包行情可期。其中，較需留意美股財報公布狀況，包括1月23日英特爾、德儀、1月24日超微以及1月28日蘋果等企業展望，對台股的影響較大，若優於預期，相關產業較有表現機會。預期年後市場不確定因素消除，內、外資將出現回補買盤，台股強勢格局不變。

債市看法方面，殖利率部分，主要央行上半年預料仍將維持低利率和資金寬鬆的環境，加上通膨亦未顯著上升，緩慢的經濟復甦不致於讓央行急於展開升息循環。美國10年期公債殖利率將維持區間震盪格局，短期預估區間介於1.5～2.0％。整體利率水準於低檔區間震盪的環境下，有利於債市的表現。

信用債市方面，近期市場偏好情緒加溫，加上預期美國聯準會（Fed）維持寬鬆政策不變，整體債市環境仍良好，全球低利、負利環境下，追求收益的資金買盤仍持續進入美信用債市，投資等級債與高收益債利差仍有收斂空間。惟風險意識亦須提升，建議配置於較高品質的債種。

(工商 )