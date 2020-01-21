法國與美國的數位服務稅（DST）紛爭暫時休官，法國同意暫緩對科技企業課徵數位稅，美國亦不會對法國商品加徵關稅，兩國同意延長協商期間至2020年底，暫時阻止歐美爆發貿易戰。

馬克宏20日透過推特表示，他與美國總統川普就法國數位稅進行「重大討論」，兩國將努力避免關稅上調。

白宮發言人在書面聲明指出，川普與馬克宏在19日通話，兩國領袖皆同意，成功地在數位稅議題達成協商十分重要，且兩人也討論其他雙邊議題。

馬克宏同意2020年底前不對科技大廠開徵數位稅，而美國也暫緩對法國商品課徵報復性關稅。美國官員表示，馬克宏在川普施壓之下做出讓步。

不過法國官員指出，法國仍無意撤銷數位稅。在美法兩國洽談協議之際，法國同意暫緩向科技企業徵收數位稅。

法國2019年7月通過數位稅，凡是在法國營收超過2,500萬歐元（約2,800萬美元），或全球營收超過7,500萬歐元的企業，將被課徵3％的數位稅，谷歌和亞馬遜等科技巨擘勢必被課稅。川普痛批法國針對美國企業，揚言對價值24億美元的法國貨品加徵100％關稅反擊。

自法國率先通過數位稅後，包括義大利和奧地利等國家皆考慮跟進，加拿大和英國亦表示將著手研議數位稅。

法國多次表示，俟經濟合作暨發展組織（OECD）國際性的數位稅協議生效後，法國便會停徵數位稅。

截至目前，OECD有關分拆數位獲利的進展依然緩慢。不過美國與法國同意暫時休兵，將能為美國與歐洲國家爭取時間，找到雙方意見一致之處。

法國財長樂梅爾（Bruno Le Maire）22日將與美國財長穆努欽（Steve Mnuchin），在達沃斯世界經濟論壇（WEF）場邊討論稅務議題。

(工商 )