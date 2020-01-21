參加公司尾牙總是滿心期待可以抽中大獎，卻只能帶著伴手禮回家，已邁入120週年的第一銀行，秉持世代薪傳、積極打造幸福企業理念，要把這「薪」運向榮的力量傳遞給第一銀行薪轉客戶，即日起至3月31日止，推出「還用說，就鼠你最薪運」發財金三重抽活動，總價值高達202萬元，讓薪轉客戶新年試手氣，樂抽發財開運金。

第一重「開春簽到鼠鈔票」，活動期間任選六天登入第一銀行的第e個網或第e行動銀行「薪轉戶專區」並成功簽到，即可六天日日抽5元發財金，中獎名額高達20,000名，還可抽HOLA 100元新年限量紅包；只要客戶累積簽到滿六天，再搶100名1,688元發財金，另信用卡新戶再加碼抽888元刷卡金，立刻試手氣。

第二重「分享好康抽獎鼠不完」，活動期間只要透過通訊軟體LINE分享抽獎活動頁、邀請薪轉戶好友參加抽獎，邀請人即獲贈送10次1,688元抽獎機會。

第三重「申辦大獎鼠於你」，活動期間成功申辦活動頁主推產品，不限金額可抽10萬元發財金3名、以及500元發財金1,000名。

「還用說，就鼠你最薪運」活動專區也提供各項產品優惠，如過年買新家電刷一銀信用卡回饋金最高1,588元、年節帶家人出國賺旅遊金，1月31日前至第一銀行ATM提領美元及日圓現鈔最高各享牌告匯率減碼5分及0.15分、買美元享60天期定存年息利率3％等早鳥優惠，申請貸款、基金、保險及黃金存摺也有額外優惠。

第一銀行薪轉戶專區五大特色─24小時全天候服務、專屬個人化資訊查詢、產品線上化申辦、專鼠好康不漏接及預約專人諮詢。

(工商 )