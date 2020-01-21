農曆新年到，為了讓民眾除舊佈新迎新年，第一銀行文教基金會於1月20日至1月22日舉辦「金鼠好運賀新年 揮毫贈春聯」，由於活動連續多年廣受好評，今年特別增加5場，邀請15位書畫名家於全臺14家分行現場揮毫，贈送春聯給前來索取的民眾，並限量贈送金山財神廟加持過的「錢鼠藏富」發財錢母，歡喜迎鼠年。

活動第一天，由第一銀行董事長廖燦昌、總經理鄭美玲、副總經理施瑪莉、副總經理蔡淑慧與書畫名家鄭紅雪老師一同開筆，寫下「金鼠迎第一」字句，祝福大家在金鼠年事事都第一。

廖燦昌表示，每年春節前夕的揮毫活動都大排長龍，獲得熱烈迴響，為了感謝廣大民眾與客戶的支持，今年特別擴大舉辦，在大稻埕分行、南京東路分行、松江分行、宜蘭分行及屏東分行各增加1場，希望與全臺客戶及民眾一起過好年。

第一銀行文教基金會為期3天的揮毫贈春聯活動，1月20日於總行營業部揭開序幕，1月21日至22日再由中山分行、大稻埕分行、南京東路分行、松江分行、桃園分行、新竹分行、台中分行、嘉義分行、台南分行、高雄分行、屏東分行、宜蘭分行、花蓮分行陸續登場；其中，總行營業部連續3天、中山分行則連續2天都有書畫名家現場揮毫贈春聯。

張貼吉祥、喜慶的春聯，是許多人過年時的應景習俗，第一銀行文教基金會今年邀請書法家楊淑婉老師、羅順隆老師、黃進益老師、淡水八里畫派會長郭香玲老師、中華民國書學會榮譽理事長龔朝陽老師、書畫名家鄭紅雪老師，以及桃園書法學會理事長宋良銘老師等15位臺灣書法名家，現場不僅能一睹大師行雲流水、剛柔並濟的揮毫風采，還可把自己喜愛的春聯帶回家。

迎接鼠年，第一銀行文教基金會透過揮毫贈春聯活動，讓民眾在多元的迎新春活動中，感受濃濃的吉祥味，為來年祈安求福。

(工商 )