蘆竹分局呼籲，家中若有易走失長者，請即向區公所社會課申請佩戴愛心手鍊。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

74歲的邱老太太19日清晨趁著家人不注意，獨自外出想要去市場採買年貨，沒想到迷路回不了家、流落街頭。民眾發現後報案，員警到達現場，老太太一問三不知，所幸員警眼尖發現她手上佩戴愛心手鍊，順利查知身份與地址，助她返家。

蘆竹分局南崁派出所警員洪志杰、吳元耀中午12時接獲報案，到達蘆竹區南崁路現場時，發現老太太誤將路人當作是他的兒女，一直拉著手不放，對於員警的詢問，老太太也沒辦法清楚回答問題。

員警先將老太太載返派出所安置休息，眼尖在厚重的冬衣下發現愛心手鍊，佐以人臉辨識電腦系統確認身份，立即送她返回家。

員警將老太太載返家時，邱家人也正焦急的在外找尋，並打算前往派出所報案。見到母親安然無恙的由警車送返家時，他的女兒也激動的握著手不斷向員警致謝。

蘆竹分局呼籲，家中若有易走失長者，請即向區公所社會課申請佩戴愛心手鍊，以利身份識別，讓迷途者可以在最短的時間內，回到溫暖的家。

(中時 )