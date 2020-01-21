自武漢開始的新型冠狀病毒（武漢肺炎）開始蔓延，有微信公眾號撰文說，最早向社會公開疫情的不是醫療部門，而是普通民眾，但最初武漢當局還以傳播謠言的理由，查處了8名「違法人員」。

《中央社》引述微信公眾號「行走中的生命」所撰文章表示，1月1日，武漢警方公開發布：「經調查核實，已傳喚8名違法人員，並依法進行了處理」。警方還特別提醒，「網絡不是法外之地，在網上發佈信息、言論應遵守法律法規，對於編造、傳播、散佈謠言，擾亂社會秩序的違法行為，警方將依法查處，絕不姑息」。

當時，據傳病源發生地武漢的華南海鮮市場，已經因不明原因肺炎休市整頓。

文章說，從1日的武漢傳謠者被查處，到20日全國各地疫情的發現公布，「這20天時間的耽誤，正出在武漢警方對傳謠者的處理上」。如果警方沒有認真調查就對當事人依法處理，那麼警方的處理就是違法；如果警方的調查核實來自權威部門，那麼權威部門就要承擔瀆職責任。

文章批評，「我們的有關部門到今還沒形成一個真正能聽取民意的氛圍，對發自民眾的不同聲音，特別是和有關部門不一致的聲音，往往當作謠言處理」。

文章最後反問，本來應該承擔向社會第一時間通報疫情的職能部門，沒有承擔起應負的責任。而社會民眾的自發傳播，又被當成謠言傳播被「依法處理」，「難以想像，面對官方和民間兩個渠道都被封閉的社會環境下，這樣的疫情怎麼能做到真正防控」。

(中時電子報)