針對國內出現首例武漢肺炎病患，蔡英文總統今晚表示，防疫視同作戰，我們嚴陣以待。目前國內備有超過4400萬副外科口罩、193萬副N95口罩，會視需求隨時釋出，目前武漢旅遊疫情已經建議提升到第三級警告，她也呼籲國人非必要請勿前往該地區。
蔡英文今晚在臉書表示，針對中國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），目前台灣確診的一個案例是「下飛機後立即送往醫院隔離病房」，並未進入社區。同時，我們也會追蹤同機乘客的狀況，請國人不需恐慌。
她說，目前國內備有超過4400萬副外科口罩、193萬副N95口罩，會視需求隨時釋出，也請大家記得配戴一般口罩之餘，不必刻意囤積口罩。
蔡英文也再度提醒從疫區回國的國人、旅客，如有發燒等不適症狀，入境時請主動通報機場、港口檢疫人員。返國14天內出現疑似症狀，請撥打1922防疫專線，由專人轉介衛生單位協助就醫！
(中時 )
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