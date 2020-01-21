蘆竹警分局為加強少年犯罪預防宣導，21日在新北市林口區亞太漆彈主題樂園，舉辦漆彈體驗營活動，40位蘆竹區國、高中學生參加同樂，「槍戰」激烈刺激，讓刑警也驚嘆：「好凶猛！」

趕在農曆年前，蘆竹分局希望宣導青青學子在春節及寒假期間，能有個健康正當的休閒活動，不要涉足有礙身心健康的場所，或從事不良活動，特定邀請40位少年，一同玩漆彈射擊，在陽光下舒展筋骨，來場健康又刺激的射擊競賽活動。

40學子漆彈體驗PK 刑警也驚:好凶猛（蔡依珍傳真）

40位蘆竹區國、高中學生參加蘆竹警分局主辦的漆彈體驗營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

活動一開始，先進行交通安全宣導，灌輸少年有關交通法令規定，以及防禦駕駛原則等實用常識。隨後便開始整裝領彈，準備進行漆彈射擊競賽。

競賽中隊伍共分2組進行對抗，雙方成員要相互合作，互相掩護，利用地形地物，突破對方防線後，取得勝利。漆彈射擊遊戲講求團隊合作與臨場反應，可有效訓練培養人與人之間的互信合作與默契，最後是由員警領隊的一方獲得了勝利。

40位蘆竹區國、高中學生參加蘆竹警分局主辦的漆彈體驗營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

40位蘆竹區國、高中學生參加蘆竹警分局主辦的漆彈體驗營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹分局呼籲，希望家長們能多關心少年春節及寒假期間的活動與安全，切勿任其出入不正當場所，或從事有礙身心健康的活動;更應遠離毒品，避免參與幫派或被利用參與詐欺犯罪行為。

40位蘆竹區國、高中學生參加蘆竹警分局主辦的漆彈體驗營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

(中時 )