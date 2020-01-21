大陸湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，市場恐慌情緒延。由於武漢作為湖北省會，為大陸高端科技企業集中地之一，其經濟地位在區內舉足輕重，本次肺炎疫情擴散令「加強進出管控」恐對當地經濟造成打擊。

香港經濟日報21日報導，數據顯示，2018年湖北省GDP為人民幣（下同）3.93兆元，其中武漢佔比達37.7％，GDP總額達1.48兆元，是湖北省GDP貢獻最高的城市，遠超排名第二的襄陽（4,309.8億元）。

值得注意的是，湖北省近年積極推動半導體晶片產業的發展，並提出了「一芯兩帶三區」戰略布局，發揮以武漢為中心的城市群建設，吸引人才聚集，促進新經濟新動能的發展。從行業分布看，武漢的工業增加值佔GDP比重超過三分之一，而未來亦計劃朝高端科技產業方面發展。

譬如，被稱為「中國光谷」的武漢東湖新技術開發區，為大陸科技企業的集中區域之一。在高端電腦晶片方面，武漢是大陸企業的龍頭所在，位於武漢的長江存儲基本代表大陸存儲晶片的最高水平。

報導指出，武漢市文化和旅遊局21日發出緊急通知，表示武漢在春節期間的大型文化旅遊活動將延期舉行，反映疫情已對當地造成重大影響，加上尤如半封城般的「進出口管控」，必然對當地消費、服務業構成打擊。

對於武漢的科技產業鏈而言，農歷新年過後一向是企業招聘旺季，倘若疫情持續，武漢的科技企業恐怕難以吸引外地人才加入，甚至可能會引發大規模人才流失，阻礙產業經濟轉型。

(工商 )