氣溫直直落，5歲劉小妹在寒冬中走失，不斷哭泣，青溪所員警獲報到場，不顧自己先把外套披在劉小妹身上，並連繫她父母，順利讓她跟家人團圓。

桃園警察分局青溪派出所警員鄒宗澤、許芷寧巡邏時接獲民眾報案，表示寶山街有名女童站在路旁哭泣，身旁沒有家長陪同，立即趕往現場瞭解，5歲的劉小妹哭著說要找媽媽。

因天氣寒冷，員警先將她帶返所內休息，女警許芷寧見她未穿外套擔心著涼，拿來外套讓她穿上，經比對資料，聯繫上劉小妹的父母親。

匆忙趕到所內的劉先生表示，寒假開始，他帶劉小妹到倉庫工作，因年前工作較為繁忙，時間拖長讓劉小妹很不耐煩，一直嚷著要回家找媽媽，劉先生邊工作邊安撫她，孰料劉小妹卻趁他不注意偷溜出去，走了一公里多找不到家才會在路邊哭泣。

劉媽媽則激動的喜極而泣，劉先生說，發現女兒失蹤，夫妻倆馬上在周邊拼命尋找，但毫無音訊，正感到無助的時候，卻接到警方的電話，心中大石才落了地，劉先生夫婦再三感謝員警的幫忙跟貼心的關懷，讓他們在寒夜中感到無比的溫暖。

(中時 )