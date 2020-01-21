第一金、華銀代理發言人異動 22:512020/01/21 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第一金控公告，代理發言人異動，發生變動日期為1月21日，舊任者為第一金控暨第一銀行副總經理朱明津，新任者為第一金控策略規劃處處長李淑玲，異動原因為朱明津退休的職務調整，生效日期為1月31日。 華南銀行公告，代理發言人異動，發生變動日期為1月15日，舊任者為華南銀行副總經理兼代理發言人石志和，新任者為華南銀行副總經理李宗賢，異動原因為石志和退休，生效日期為1月16日。 (工商 ) #異動 #發言人 #第一金控 #副總經理 #華南銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普冗長發言 像造勢大會 02:252020/01/17 財經要聞 Google宣布台灣人事異動 簡立峰於1月底退休 17:562020/01/17 財經 109年總預算協商完成 將於20日送院會表決 18:182020/01/17 政治 卸發言人職 于美人偏鄉送暖給弱勢家庭加菜 16:242020/01/18 生活 人事異動站 1月10日至1月16日 04:092020/01/19 財經要聞 港集會再爆流血衝突 集會發言人被以煽動為由逮補 21:242020/01/19 兩岸 陸企人事異動 中石油、中石化董座雙雙辭職 23:072020/01/19 財經 《國際產業》三星電子管理層異動，盧泰文接任行動事業部門主管 11:122020/01/20 財經 春年前公布名單 彰縣府十個局處一級主管異動 12:352020/01/21 政治 賭小英不會破800萬票 警署駕駛現身發600份雞排：未來網路發言會更謹慎 18:462020/01/21 社會 財經熱門新聞 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 獨家》遠航案重大突破 明日投資人將與張綱維一起現身記者會 - 財經 - 工商 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 紓解7奈米產能塞爆 台積電6奈米今年內量產 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。