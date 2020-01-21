第一金控公告，代理發言人異動，發生變動日期為1月21日，舊任者為第一金控暨第一銀行副總經理朱明津，新任者為第一金控策略規劃處處長李淑玲，異動原因為朱明津退休的職務調整，生效日期為1月31日。

華南銀行公告，代理發言人異動，發生變動日期為1月15日，舊任者為華南銀行副總經理兼代理發言人石志和，新任者為華南銀行副總經理李宗賢，異動原因為石志和退休，生效日期為1月16日。

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