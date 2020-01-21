全球汽車銷量自2017年攀登頂峰後，已連續兩年萎縮。專家指出，2020年汽車產業仍難擺脫銷售走疲頹勢，全年銷量恐跌破9,000萬輛大關。

根據汽車研究機構LMC Automotive數據顯示，2019年全球汽車銷量年減4.4％，由2018年的9,440萬輛降至9,030萬輛，遠遠不及2017年創下的9,520萬輛紀錄。

LMC預期，2020年全球汽車銷售可能跌破9,000萬輛，年減幅逾0.3％。

2019年全球汽車銷量銳減的主因，是全球最大汽車市場大陸經濟成長走疲，和政府削減電動車補貼，以致銷量暴跌。

另一個大型汽車市場印度，受到信貨緊縮和經濟成長減速影響，消費者暫緩大型支出。歐洲汽車市場亦陷入寒冬，英國脫歐與福斯汽車排氣造假醜聞，令潛在買家卻步。

2020年的汽車市場展望依舊低迷。大陸官方日前指出，2020年汽車銷量可能「持平」或「略為負成長」。

LMC預期2020年全球汽車銷售續跌。LMC全球銷售預測主管波斯基（Jonathon Poskitt）表示，全球汽車銷售在2017年創下佳績，未來幾年可能無法超越2017年的紀錄。

波斯基表示，富裕城市面臨交通堵塞和人口增加問題，抑制汽車需求。都會區的潛在買家可能選擇汽車共乘或大眾運輸系統。但開發程度較低的地區仍可能創下汽車銷售紀錄，不過要到2023年才可能實現。

波斯基指出，全球許多市場仍未飽和，消費者所得增加將更能負擔得起汽車。大陸和印度的汽車密度較低，影響銷售的逆風消除後，兩國汽車市場仍有潛力維持穩定擴張。

汽車銷售萎縮正值產業面臨重大轉型挑戰，是否捨棄內燃引擎，對抗氣候變遷危機。部分專家甚至認為汽車銷售可能已經「觸頂」，或是全球需求減弱已經無可避免。

(工商 )