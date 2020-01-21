港股上市的香港服飾零售商包浩斯國際 （Bauhaus）21日宣布，決定盡快關閉大陸全部零售店舖，以及於2021年3月底止前財年減少台灣逾半數零售店舖，估計將裁減共約400名僱員。

香港經濟日報報導，包浩斯表示，近年大陸及台灣的表現一直未如理想，過去連續兩個財政年度及今年財年的上半年，均出現虧損。截至2019年9月底止的半年，大陸及台灣的營業額分別佔綜合營業額約14.4％及13.9％，大陸部分期內虧損1,787萬港元，台灣虧損2,269.2萬港元，拖累集團虧損6,260.9萬港元。

截至2019年底止，包浩斯於大陸經營21家店舖，及於台灣經營65家店舖或專櫃。為改善於大陸及台灣的表現，近年已採取措施加強零售管理控制、重組產品組合及實施各種營銷策略以帶動銷售額，但業績仍未如理想。

包浩斯指出，關閉大陸錄得虧損的業務，及淘汰於台灣表現欠佳的店舖，有助改善餘下核心業務的表現及盈利能力，亦符合公司及股東的整體最佳利益。

包浩斯預計，關閉店舖將導致裁減共約400名僱員，其將根據當地相關法規獲得全面賠償。此外，視乎與相關店舖業主進行之磋商而定，關閉店舖及縮減店舖規模將導致虧損，但預期不會對公司業務運作及現金流造成重大不利影響。

(工商 )