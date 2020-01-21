鄭文燦21日宣布多項「春節服務不打烊措施」。(蔡依珍攝)

鄭文燦從初一至初九造訪117間廟宇發放御守型福袋「桃園福」，笑稱往往第三天就「軟腳」。(蔡依珍攝)

桃園春節期間環境清潔、交通運輸、醫療食安、社福關懷、觀光走春、漁銷動保、運動場館、藝文充電服務不打烊，桃園市長鄭文燦21日說市長也是不打烊，將從初一至初九造訪117間廟宇發放御守型福袋「桃園福」，笑稱往往第三天就「軟腳」：「局處首長有良心的話也一起來，跟一天就好！」

鄭文燦21日宣布多項「春節服務不打烊措施」，相關資訊都已製成LINE圖卡，即起開始發送，讓市民朋友方便留存、分享，安心過好年，他也笑說市長過年走春不打烊，市府團隊將於除夕前往蘆竹誠聖宮、桃園景福宮、桃園慈護宮、蘆竹五福宮及中壢仁海宮參香祈福。

鄭文燦特別介紹今年的新春福袋「桃園福」。(蔡依珍攝)

鄭文燦特別介紹今年的新春福袋「桃園福」，他說今年特別採用護身御守福袋「桃園福」，正面是用客家桐花加上泰雅族「祖靈之眼」圖騰設計，並以閩南建築金型馬背為底，背面的「金鼠咬錢」代表「鼠來寶」福進家門，搭配書法名家朱振南老師的「民和年豐」題字，融合客家桐花、原住民圖騰、閩南建築意象，象徵桃園是一個多元族群的地方，也有為桃園、為台灣祈福的意思，希望大家今年平安賺大錢，民眾拿到御守後可以過香爐，祈求整年平安、順利，也可以把廟宇求完的籤詩或平安符放進御守保佑平安、好運。

御守型福袋「桃園福」。(蔡依珍攝)

鄭文燦提到大年初一至初九將陸續造訪117間廟宇，發送新春福袋，恭賀市民朋友佳節愉快，笑說地方人士和民代一句「神不應該分大小」，讓他的拜年行程從第一年的50間寺廟到現在117家，「通常到第三天腳會有點軟」，開玩笑道：「局處首長良心發現可以陪我一下，一個陪一天就好！」

鄭文燦也說「環境清潔不打烊」方面，復興區以外各區1月23日（小年夜）正常清運，1月24日（除夕）、29日（初五）9時起清運1趟且夜間停收，1月25日（初一）至28日（初四）停收，1月30日（初六）恢復正常清運。復興區1月22日至23日（小年夜）正常清運，1月24日（除夕）、27日（初三）8時起清運1趟且夜間停收，1月25日（初一）至26日（初二）及1月28日（初四）至29日（初五）停收，1月30日（初六）恢復正常清運。

在「交通運輸不打烊」方面，機場捷運將於1月22日至23日（小年夜）、1月28日（初四）至31日返鄉及收假高峰期間，延長營運至次日凌晨1時。計程車服務自即日起至1月29日（初五）單趟加收50元，機場排班計程車單趟加收100元。1月23日（小年夜）至29日（初五）路邊停車場不收費、公有路外停車場正常收費，桃園及中壢拖吊保管場自8時自24時照常提供領車服務，交通號誌維修、路平通報則為全天不打烊。

在「醫療食安不打烊」方面，1月23日（小年夜）至29日（初五），桃園將有11家急救責任醫院提供24小時急診服務；其餘包括黑心、不法食品檢舉專線（0800-285000）、食品中毒通報專線（0937-466695）、毒品防制諮詢及戒毒服務專線（0800-770885）、1925安心專線及1966長照服務專線等，維持提供24小時諮詢服務。

在「社福關懷不打烊」方面，桃園市街友外展中心及人安基金會中壢站在1月24日（除夕）至29日（初五）10時至13時將設立熱食供應站提供街友泡麵、熱食服務；針對獨居老人，於1月23日（小年夜）至29日（初五）也提供送餐服務，讓他們也可以享受到溫暖的過年。

在「觀光走春不打烊」方面，除了1月24日（除夕）休園，風景特定區如虎頭山、角板山、小烏來等，在春節期間一樣不打烊。

在「漁銷動保不打烊」方面，竹圍漁港在春節期間皆是從8時營業至18時，永安漁港則是1月24日（除夕）開放至15時，春節其餘時間則皆從8時營業至19時。

在「運動場館不打烊」方面，桃園國民運動中心、中壢國民運動中心、南平運動中心、平鎮國民運動中心、蘆竹國民運動中心及桃園市立蘆竹羽球館於1月26日（初二）至29日（初五）每日8時至16時開放。

在「藝文充電不打烊」部分，城市故事館群的開放時間皆不同，請市民朋友多加利用LINE圖卡公告，外出前記得也要先確認各館舍開放時間。

(中時 )