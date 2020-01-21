台灣流感疫情在高峰，上週新增93例因流感併發重症；另新增9人經審查與流感相關死亡。今（21）日台灣更首度證實，有1例2019新型冠狀病毒確診病例。由於流感與武漢肺炎感染症狀類似，疾管署提醒，不要輕忽流感，另外若近日有武漢旅遊史更要特別注意。

目前台灣仍處於流感疫情高峰期，而境外現又有新型冠狀病毒導致的武漢肺炎逐步進逼，搞得民眾人心惶惶。據中央社報導，防疫醫師林詠青表示，上週新增9例與流感相關死亡，年齡區間在40歲至79歲，都是A型H1N1，全都併發肺炎，且全沒有打疫苗，其中6人有慢性病，從發病到死亡平均13天。

武漢肺炎疫已蔓延至台，林詠青說，流感和造成武漢肺炎的新型冠狀病毒感染症狀類似，民眾很難區分。依目前中國釋出的訊息，「發燒、咳嗽、倦怠」可能是兩種疾病共同的症狀，也會伴隨著一些呼吸道症狀，如鼻塞、流鼻水等。

林詠青說，因為光從症狀很難區分，流感與武漢肺炎目前的關鍵差異就是「有沒有武漢旅遊史」。如果民眾從武漢回台後的14天內，有出現發燒、咳嗽等呼吸道症狀，就應立即與免付費傳染病諮詢專線—1922聯繫，由其安排引導就醫，並明確告知旅遊史。

另外，流感疫情還在高峰，將遇上春節假期門診休診，預期急診人次會上升。春節期間全國將有161家醫療機構開設約1870診次類流感特別門診；疾管署也已發送流感抗病毒藥劑至全國約4400家合約院所。

(中時電子報)