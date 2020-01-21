據人民日報官方微博消息，新型肺炎疫情最新匯總：截至21日21時，全國共確診新型冠狀病毒肺炎309例，其中，湖北270例，北京5例，廣東14例，上海6例，浙江5例，天津2例，河南1例，重慶5例，台灣1例，預計一來還會持續增加。武漢市長也出面公開呼籲，在防疫期間，沒事不要到武漢，武漢居民沒事也不要出城。

武漢肺炎在中國快速擴散後，湖北省武漢市長周先旺今天接受央視新聞採訪時，公開呼籲「沒有必要，我們建議外面的人不要到武漢，武漢的市民沒有特殊情況，也不要出武漢」，以利疫情防控。

周先旺表示，武漢市已自1月14日開始「管控出行」，並自1月20日開始「對進出武漢進行管控」。武漢市將「堅決防止疫情蔓延」，做到「市內不擴散、市外不輸出」，不能因為武漢的疫情「給其他的城市帶來壓力」。

在加緊控管的同時，大陸仍有14個省區市有武漢肺炎疑似病例，總數仍有數十例。專家提醒，應注意保持室內空氣流通，避免到公眾場合，可佩戴口罩。有發燒或其他呼吸道感染症狀時應及時就醫。

(中時電子報)