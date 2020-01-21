星宇航空距離首航不到2天，臉書粉專21日晚上搶先驚喜曝光首航的登機封，登機封不僅設計時尚，還有董事長張國煒的親筆簽名，就是為了向首航旅客致上謝意，這讓底下不少粉絲看到後紛紛大喊，「太用心了」。

籌備了3年的星宇航空即將在23日首航，董事長張國煒確定會親自駕駛當天直飛桃園－澳門來回航班JX203、JX204。臉書粉絲專頁《星宇航空 STARLUX Airlines》先貼出了登機封的樣式，登機封黑底配上燙金字體，上頭除了航機規格及航班資訊，更附上當班機長及座艙長的親筆簽名，照片中也可以看到張國煒正在簽名。

星宇航空距離首航不到2天，臉書粉專21日晚上搶先曝光首航的登機封。（臉書《星宇航空 STARLUX Airlines》）

這款登機封只要是1月23日首航乘客即可獲得，星宇更強調，這象徵全體星宇人向首航旅客致上最深的謝意，也為星宇航空首航的登機體驗留下難忘記錄。照片曝光後，吸引了大批粉絲留言，「用心、無價、感動」、「天！這個無價啊！」、「羨慕X3次！」、「太用心了，沒能搭上首航真的好難過」。

星宇首航獨家登機封，設計精美還附上機長親筆簽名，讓粉絲直呼太用心。（摘自臉書《星宇航空 STARLUX Airlines》）

(中時電子報)