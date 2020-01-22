春節將至，屏東海生館即日起至3月1日，展開「光之深海」季節限定活動，民眾可到海生館觀賞號稱「深海中螢火」的燈眼魚，在漆黑深海中的閃閃光芒。另外交通部秋冬旅遊補助，12歲以下兒童免費入館延長至1月底，讓海生館成為今年超高CP值走春景點。

燈眼魚分布在淺海到400公尺深海域，眼睛會發出一閃一閃光芒，被視為「深海中的螢火」。燈眼魚眼睛下方有像豆子形狀的器官，內部住著生物螢光細菌，透過燈眼魚的血液獲取養份、發出光芒，光芒也協助燈眼魚吸引獵物，共生共榮。

燈眼魚為夜行性，白天常躲藏在珊瑚礁和岩石的孔隙，夜晚時才覓食浮游生物。體長最大可達約35公分，分布於西太平洋溫暖水域，台灣只有蘭嶼可見。這次海生館特別引進，成為今年春節最具「亮點」的海洋生物。

海生館也提醒，秋冬旅遊補助延長至1月底， 12歲以下兒童免費無限次入館海生館。海生館推出海洋卡加碼優惠，6至12歲兒童於優惠期間入館，新辦或續辦海洋卡都有折扣。現場也有贈送插畫月曆卡片、消費滿額贈禮品活動、免費深海科教活動。

(中時 )