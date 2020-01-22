過年運彩不打烊！獎金加碼中更多

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

鼠年到賀新年，台灣運彩幫政府發行第二屆國家運動彩券到現在滿6年了(2014～2019)，所有喜歡我們台灣運彩的朋友們透過運動彩券的購買，6年來幫我們政府累積了超過200億的「國家運動發展基金」，政府也有效地用來振興我們國家的體育，發掘、培訓及照顧很多運動人才，為國爭光。

台灣運彩賀歲影片

鼠年發大財。(台灣運彩提供)

台灣運彩幫政府發行第二屆國家運動彩券，6年來已累積超過200億的「國家運動發展基金」。(台灣運彩提供)

108年體育運動菁英獎頒獎典禮上體育署署長致詞也有提到，自從2017年初左營國訓中心新蓋的球類館和競技館開始使用後，選手的培訓可以持續沒有中斷，讓我國選手在國際體壇的表現不斷創造新的紀錄，包括2017年的台北世大運、2018的亞運以及2019很多的奧運資格賽及世錦賽，我國選手表現好的運動種類項目也增加很多，除了以往熟知的跆拳道、舉重及射箭外，近幾年還擴增到體操、田徑、游泳及射擊，單單2019一年國際認可的運動比賽我國選手獲得的獎牌超過600面，其中金牌超過150面，可說是「天天有獎牌，週週有金牌」。國家選手國際爭光的時候，我們所有透過買運彩助體育的朋友們，也增加了很多的光彩。

春節期間運彩投注服務不打烊。(台灣運彩提供)

今年是奧運年，期待中華健兒在大家支持下能夠在東京奧運舞台上發光發熱，為了幫國家挹注更多的「運動發展基金」，同時也陪大家一起歡樂度過春節假期，台灣運彩今年首度推出春節假期(1/23(四)到1/29(三))不打烊的服務，期間每天凌晨(00:00-06:45)幾乎都有超過20場的賽事可以投注，包括美國及歐洲職業籃球賽、歐洲各大足球聯賽、歐洲排球聯賽以及大陸冰球等，另外籃球球特尾樂4尾最高獎金也從7,000倍加碼到8,000倍，大家可以好好把握春節連假的期間，一起來「買運彩 看比賽 更精彩」同時也可以「買運彩 助體育 增光彩」。

農曆春節期間凌晨開賽統計。(台灣運彩提供)

體育運動精英獎頒獎典禮直播

(中時電子報)