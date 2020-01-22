吳克群新專輯《你說我聽著呢》最新一波主打歌〈時間等過誰〉已正式上線，與母親感情非常好的他，在2018年遭逢母親過世的鉅變，承受椎心之痛的克群，也因此對時間有著更深刻的感知領悟，於是譜下了這首歌曲，以審視過去未能及時表達情感而生成的遺憾。配合〈時間等過誰〉這波新歌活動的粉絲團，也以「那句來不及說出口的話」為主軸，邀請粉絲留言互動，分享自己那段來不及彌補的傷心往事，令人動容。

吳克群一直很想知道母親在最後的時間裡，還有什麼話想對他說，他多麼希望時間能夠倒轉，倒轉回當年與媽媽相聚的那段美好時光，將埋藏在心裡的話語一股腦地吐露出來，但這殘酷的時間不允許這樣的請求，它不曾等過誰，一但逝去，只能徒留遺憾。經歷過椎心的喪母之痛後，吳克群便對認知時間有了新的領悟，他認為時間的長短是相對的，這個領悟在歌詞的開頭便清楚揭示──「時間很長 在你發現之前都很長 時間很短 在你開始後悔之後就很短」──在渾渾噩噩度日子時，總覺日子漫長，一但發現幸福將逝，開始後悔未能好好把握時光以後，不斷推移的時間令人覺得既殘酷又短暫，你是否也認同呢？

與〈時間等過誰〉配合宣傳的相關粉絲團，也同步推出留言活動，邀請粉絲在活動文下方留言區，留下自己當年那句來不及說出口的話，甚至分享這段深埋在心的往事，一邊聆聽別人的故事，一邊與從前那段遺憾的過往好好和解，唯有重新審視諒解以後，才能坦然放下，不留遺憾地過日子。這次的限時留言活動，主辦單位特別準備了Airpod pro與禮券等好禮，鼓勵粉絲在貼文底下進行留言並分享出去，讓更多的朋友聽見這首動人的歌曲。

吳克群〈時間等過誰〉的粉絲團活動即日起展開，留言時間至2020/1/31截止，屆時將會從留言中抽出10位粉絲，贈送7-11禮券，還會再抽出1位幸運兒獲得Airpod pro大獎，走過路過的兄弟姐妹們可別錯過這次活動了。

(中時電子報)