美國總統川普超愛發推文，發文內容往往牽動金融市場表現。根據瑞士交易所調查，高達8成歐洲交易員坦言決策時會受到川普推文影響。

自川普2016年當選美國總統後，金融圈中預測最準的分析師不再來自華爾街各大投行，而是美國白宮的「川普投顧」。CNBC近日報導，瑞士證券交易所最新研究，126名受訪的歐洲交易員中，有8成會依據川普推文來決定投資策略。此外，有39%受訪者表示，英國脫歐是他們主要的投資焦點。

MarketWatch報導，川普對推特的仰賴在去年大幅提升，2019年一共發出了7700則推文，是2018年3600則的兩倍以上。

霸榮周刊（Barron's）曾對川普的1萬4千條推文進行分析，發現他只要在某一天發布越多內容，市場跌幅就越大，但走勢通常會在10天內恢復。

此外，美國大選將在11月登場，74%交易員預計會牽動今年股市交易；有65%的受訪交易員認為，貿易戰的威脅將持續干擾市場；另有58%的交易員認為今年會出現全球經濟衰退。

(中時電子報)