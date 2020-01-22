自從宣布退出英王室資深成員後，哈利王子妻子梅根已返回加拿大，與兒子亞契團聚，而媒體也捕捉到梅根抱著亞契在外遛狗的照片，然而照片一流傳到社群媒體卻嚇出許多網友一身冷汗，認為新手媽媽梅根應該好好向保母請教如何正確使用嬰兒背巾。

Honey I’m home 😀



The Duchess of Sussex, Meghan Markle, is all smiles while carrying Archie and walking her two dogs in Vancouver 🐶 pic.twitter.com/sYvDlSgsZd — The Nikki Diaries (@thenikkidiaries) January 20, 2020

Meghan too busy smiling at cameras to notice Archie is subsequently falling out of the baby carrier and being held by his neck.



She is exploiting that poor child. She only brings him out when it’s convenient for her- meaning when she wants attention. pic.twitter.com/dPHI3hTZwB — Windsor Royal Source (@windsoroyal) January 21, 2020

據英媒《每日郵報》報導，退出王室資深成員後，在加拿大的梅根氣色相當不錯，臉上完全沒有「梅根脫英」（Megxit）煩惱在臉上，一臉愜意抱著8個月大的亞契，一邊遛狗在森林中散步，一邊等著剛收攤完王室事務的哈利王子來到加拿大，一同迎接全新生活。

不過眼尖的網友注意到，梅根只用右手抱著亞契，而右肩的嬰兒背巾已歪一邊，讓不少網友嚇到，呼籲「在寶寶滑掉出來之前，有人來好好教教梅根如何使用嬰兒背巾好嗎」？有網友表示「亞契看起來很不舒服，或許梅根的保全們應該幫她把寶寶扶好一下」、「用相當糟糕的方式抱著我們的王子」、「那個嬰兒背巾到底出了什麼事？可憐的寶寶」。

而這並非新手媽媽梅根首次被點名抱寶寶方式有問題。去年7月梅根首次帶著當時才2個月大的亞契參加威廉王子和老公哈利的慈善馬球賽時，被媒體捕捉到抱寶寶的方式，看來好像快讓小寶貝掉下去，並批評「小亞契被抱的方式簡直嚇死人」，不過也有網友替她緩頰，新手爸媽都有類似的經驗，可能需要花上好幾個月抱起孩子才會比較順手，王室也是人，就饒了她吧！

(中時電子報)