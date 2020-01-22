自從宣布退出英王室資深成員後，哈利王子妻子梅根已返回加拿大，與兒子亞契團聚，而媒體也捕捉到梅根抱著亞契在外遛狗的照片，然而照片一流傳到社群媒體卻嚇出許多網友一身冷汗，認為新手媽媽梅根應該好好向保母請教如何正確使用嬰兒背巾。
據英媒《每日郵報》報導，退出王室資深成員後，在加拿大的梅根氣色相當不錯，臉上完全沒有「梅根脫英」（Megxit）煩惱在臉上，一臉愜意抱著8個月大的亞契，一邊遛狗在森林中散步，一邊等著剛收攤完王室事務的哈利王子來到加拿大，一同迎接全新生活。
不過眼尖的網友注意到，梅根只用右手抱著亞契，而右肩的嬰兒背巾已歪一邊，讓不少網友嚇到，呼籲「在寶寶滑掉出來之前，有人來好好教教梅根如何使用嬰兒背巾好嗎」？有網友表示「亞契看起來很不舒服，或許梅根的保全們應該幫她把寶寶扶好一下」、「用相當糟糕的方式抱著我們的王子」、「那個嬰兒背巾到底出了什麼事？可憐的寶寶」。
而這並非新手媽媽梅根首次被點名抱寶寶方式有問題。去年7月梅根首次帶著當時才2個月大的亞契參加威廉王子和老公哈利的慈善馬球賽時，被媒體捕捉到抱寶寶的方式，看來好像快讓小寶貝掉下去，並批評「小亞契被抱的方式簡直嚇死人」，不過也有網友替她緩頰，新手爸媽都有類似的經驗，可能需要花上好幾個月抱起孩子才會比較順手，王室也是人，就饒了她吧！
文章來源：‘Someone show Meghan how to use a baby carrier before Archie drops out!’ Twitter encourages Duchess of Sussex to get advice from the nanny after she goes hiking with baby son and her dogs
(中時電子報)
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