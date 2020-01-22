氣到發抖！交往10年的男友，竟然教育兒子「趁年輕女友能用就用」，讓一名兒子已經念大學的美魔媽難以接受，立刻斬斷10年情。

一名男大生在社群媒體《Dcard》發文，表示媽媽因為一句話，與交往10年男友分手。某次媽媽與男友和他念大學的兒子一起吃飯，聊到感情的事，男友之子表示已換3個女友，媽媽男友回：「其實換交往對象也不錯，30歲以前你認識的通常不會跟你走到最後，趁年輕的時候，能用就用！」

這句話讓原PO媽媽在餐桌上氣到發抖，差點就哭了，因為雙方都是有女兒的人，不敢相信對方竟然講出這樣的話，而媽媽男友還堅持是「言論自由」，回家後2人立刻分手。

甚至媽媽男友的兒子劈腿時，男友還說：「沒關係啊！年輕人有交往的自由，喜歡誰就換，反正你也幹過了，對方對你再好也不太可能跟你到結婚拉，多試不同人也不錯更了解自己...」。

這篇文章引發網友熱烈回應，紛紛表示「現在人看待感情真的很噁心，是我價值觀偏差？還是我太保守？」、「總是會有噁心的人，這個世代更多。希望善良的男生女生都能找到好的另一伴，垃圾就跟垃圾在一起吧～」、「反正這種人也不值得認真對待女生可能也只把他們當人肉按摩棒吧」、「恭喜你有一個明理的媽媽 也恭喜你媽媽遠離渣男」。

(中時電子報)