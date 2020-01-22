春節7天連假期間，每日0至5時國道全線暫停收費。(圖/高公局提供)

109年春節連假國道重點壅塞路段時段分區預測圖。(圖/高公局提供)

令人期待的春節7天連假明天展開，依據高公局分析，這次春節連假有大量返鄉、旅遊車潮，國5及西部國道中部及北部路段，初一上午陸續有車潮湧現，初三、初四則是北返尖峰車流出現日，將為連假中車流最大量，造成長時段壅塞，民眾上國道前最好先查詢路況，改走省道，以免塞在車陣中。

今年春節假期從2月 23日放到2月29日，共計7天，高公局為讓民眾順利返鄉及旅遊，訂定疏運計畫，從初一開始，部分路段實施高乘載管制外，7天連假期間，每日0至5時國道全線暫停收費、國道全線採長途折扣單一費率，無每日20公里優惠里程(即打75折)，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

其中，高承載管制方面，逢假日即大塞車的國5，恐從第一天到最後一天都會塞塞塞，初一至初三每日上午7時至12時，實施南下高承載管制。初三至初五則是每日下午14時至21時實施高承載管制，限坐3人以上小客車進入；國1、國3則是初三、初四每日下午13時至18時實施北上高承載管制，國1實施路段為高雄端至湖口、國3實施路段為九如至大溪。

高公局透過大數據分析預測， 初一西部國道北部路段於上午7時、國5於上午5時後陸續有返鄉車流湧現，其中國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南向土城至關西、快官至霧峰及國5南向南港系統至坪林均有車多壅塞情形，尤以國5路段恐持續至傍晚。

高公局表示，蘇花改已於本月6日全線通車，預估將有大量車潮利用國5及蘇花改往來台北與宜花東返鄉及旅遊，壅塞時間較平日及例假日更長，預估初一南下6-16時、初二6-13時與初三6-15時南港系統至坪林南向路段將嚴重壅塞，行車時間將比平常增加3~5倍；另初三12-2時(翌日)、初四10-2時(翌日)及初五9-18時頭城至坪林北向路段，也將嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5~7倍。

高公局分析，為避免國道塞爆，初一至初三南向多利用下午13時後時段，初三至初五北向多利用上午10時前時段，至於國5及台9線的部份，下午尖峰時段(13-17時)宜蘭往台北行駛台9線至坪林接國5，將比行駛國5經雪山隧道節省30～70分鐘時間。

高公局建議，民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1及國3，其中台61線西濱快速公路新竹以南已全線通車，建議往返新竹台南地區間用路人多利用台61線，這樣才能年假返鄉、出遊不塞車。

春節連假國道交通疏導措施。（圖/中時電子報）

(中時電子報)