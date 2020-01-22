台積電在上周法說會宣布，今年資本支出調升至150億至160億美元，創新高紀錄，其中80%用於3奈米、5奈米與7奈米等先進製程技術。台積電下一個與三星決戰的3奈米技術細節，在此次說法會上並沒有公布，但外媒報導，台積電將於4月份舉行特別的新聞發布會，公開3奈米製程細節，這舉動當然衝著競爭對手三星而來。

據Gizchina報導，台積電3奈米製程最終選擇的路線，對半導體產業來說很重要，因為目前能夠搶進3奈米節點就只剩台積電和三星，而去年底三星放棄FinFET（鰭式電晶體）技術，搶先開發出業界首款3奈米GAA（環繞閘極）製程技術。

三星的3奈米製程分為3GAE和3GAP，儘管後者的性能較好，但首發的是第一代GAA製程技術3GAE。據三星官方說法，全新的GAA電晶體結構，已經通過使用納奈米晶片設備製造出MBCFET（Multi-Bridge-Channel FET，多橋-通道場效應管），該技術可以大幅提高電晶體性能，主要取代FinFET電晶體技術。

此外，MBCFET技術與現有的FinFET製程技術及設備具有相容性，可望加快製程開發與生產的腳步。

三星指出，跟7奈米相較，採用3奈米GAA技術的晶片面積減少45%，功耗降低50%，，但運算效能拉高35%。

三星計畫在2030年前投資1160億美元打造半導體王國，由於在7奈米、5奈米上已被台積電打趴，因此，三星全力押注3奈米，預期最快在2021年量產，並希望在這個關鍵製程能一舉超車台積電，搶下全球晶圓代工龍頭寶座。

而台積電也積極備戰，除了加快3奈米技術研發，去年還豪砸195億美元蓋3奈米工廠，2020年會正式開工，相關技術細節先前並未披露，究竟台積電會跟進三星，採用GAA技術或是延續FinFET技術，都將影響未來高端晶片的技術走向，台積電的3奈米技術細節可望在4月揭密。

(中時電子報)