明明是還在唸書的單純高中女生，私密處卻被診斷出長了3朵「菜花」，讓她飽受家人指責生活不檢點和朋友嘲笑，後來她為了證明自己清白，求教醫生追查感染源，原來是家裡共用一條浴巾擦身子，被染性病的哥哥傳染，讓她蒙受不白之冤。

醫生提醒，浴巾屬於個人的「貼身」私密物，最好每個人都要有自己的一條浴巾，人體難免有一些細菌，才不致於相互感染。

北部地區一名豆蔻年華的女高中生，沒有男朋友，也不曾有性關係，因為下體私密處發癢，還摳出不明液體，於是在家人陪同下去醫院檢查，未料竟被檢查出，長了俗稱「菜花」的性病。

診斷結果猶如晴天霹靂，少女滿臉狐疑「哪有可能？」，家人則是追問事不是在外面跟男孩子「亂來」？尤其是同學得知後，更是異樣眼光。

少女決定護衛自己清白，請教診斷醫師問明德「菜花」的途徑，醫生解釋，感染源不一定要發生性行為傳染，有時共用「貼身物」也會被污染。

這時她想起洗澡後，都是和哥哥共用一條浴巾擦乾身體，在家人追問下，少女哥哥才吞吞吐吐坦承自己染了「花柳病」，但是不敢告訴妹妹，害她蒙受大冤。

(中時電子報)