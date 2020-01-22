哈利王子返回加拿大與妻兒團聚

在報導指出，梅根和夫婿哈利王子的新頭銜看來像是離婚後，白金漢宮正設法補救。

據CNN新聞網21日報導，王室上星期說，從今年春天起，兩人將不得再用「殿下」（His and Her Royal Highness）的頭銜，而將改用「薩塞克斯公爵哈利（Harry, Duke of Sussex）」，以及「薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）」。

不過，問題在於，這頭銜的形式已由兩對離婚的王室夫妻所採用。莎拉‧佛格森（Sarah Ferguson，佛姬）和安得魯王子1996年分道揚鑣後，佛姬的頭銜就變成「約克公爵夫人莎拉（Sarah, Duchess of York）」。同樣的，哈利王子的母親黛妃與父親查爾斯離婚後，頭銜便改用「威爾斯王妃黛安娜（Diana, Princess of Wales）」。

由於梅根和哈利要求淡出王室核心，和女王達成史無前例的協議，整個過程錯綜複雜，這只是剛發現的狀況，但預料不會是最後一個。據白金漢宮說，梅根和哈利的頭銜不會改變，但正準備更新頭銜該採什麼形式的指引。王室說，原本對薩塞克斯公爵夫婦頭銜的指引有誤，如今他們正和專管頭銜和禮節的嘉德紋章官（Garter King of Arms）商量，看要怎麼更新規則。

(中時電子報)