哈利王子返回加拿大與妻兒團聚

在報導指出,梅根和夫婿哈利王子的新頭銜看來像是離婚後,白金漢宮正設法補救。

據CNN新聞網21日報導,王室上星期說,從今年春天起,兩人將不得再用「殿下」(His and Her Royal Highness)的頭銜,而將改用「薩塞克斯公爵哈利(Harry, Duke of Sussex)」,以及「薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan, Duchess of Sussex)」。

不過,問題在於,這頭銜的形式已由兩對離婚的王室夫妻所採用。莎拉‧佛格森(Sarah Ferguson,佛姬)和安得魯王子1996年分道揚鑣後,佛姬的頭銜就變成「約克公爵夫人莎拉(Sarah, Duchess of York)」。同樣的,哈利王子的母親黛妃與父親查爾斯離婚後,頭銜便改用「威爾斯王妃黛安娜(Diana, Princess of Wales)」。

由於梅根和哈利要求淡出王室核心,和女王達成史無前例的協議,整個過程錯綜複雜,這只是剛發現的狀況,但預料不會是最後一個。據白金漢宮說,梅根和哈利的頭銜不會改變,但正準備更新頭銜該採什麼形式的指引。王室說,原本對薩塞克斯公爵夫婦頭銜的指引有誤,如今他們正和專管頭銜和禮節的嘉德紋章官(Garter King of Arms)商量,看要怎麼更新規則。

(中時電子報)