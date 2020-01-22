每當咳嗽感冒時，很多人都會建議泡杯薑茶緩解，是常見居家治療。薑茶不但能夠緩解胃不適及噁心、孕婦晨吐，及一些身體疼痛症狀。薑茶看似益處多，但是喝太多恐帶來副作用，在不對的時間點喝也可能對身體造成危害，尤其對正在接受藥物治療者更要留意。

●薑茶喝過量恐引腸胃不適 不宜超過4克

據《Hello醫師》報導，許多人認為薑能提高膽汁的分泌量，但其實要考量到服用者的膽囊狀況，的確，少量的服用可達到輕瀉的作用，但在空腹的情況下，它可能會導致腸胃不適，貨市產生脹氣、胃灼熱等症狀。

此外，薑本身含有的薑油成分會刺激胃酸的分泌，可能會導致胃不舒服，因此建議在食用時搭配蘇打餅或其他醣類。若以薑根熬煮，成人1天不宜吃超過4克；2~6歲的小孩不要超過2克。

●喝薑茶不要搭配這些一起吃

要注意別在睡前喝薑茶，可能會導致失眠。

薑茶加了檸檬，會有頻尿症狀。

薑汁汽水則會惡化膽囊疾病。

薑黃更會提高血中的尿酸，並影響藥物治療。

●分娩前後先別喝 小心血糖血壓過低

一般人喝薑茶是好的，即使喝多了也不會有明顯的副作用，頂多會覺得輕微暈眩而已。另外薑還有降血壓的效果，所以它也可作為糖尿病的輔助治療。

不過真正問題不是不能喝，而是「喝的時間」。尤其對於患有糖尿病或高血壓的人來說，千萬不能和藥物一起服用，恐造成血壓和血糖過低，影響心率。

另外由於薑含水楊酸鹽，有破壞血小板性並稀釋血液的作用，建議有血塊及大量失血的人勿食用，若同其他藥材一起吃更是危險，包括像大蒜、丁香、紅三葉草、人參。因此，建議孕婦在分娩前後暫停食用薑，根據巴勒斯坦納賈赫大學（An-Najah National University）醫學與健康科學系所的研究指出，吃薑恐提高流產的風險，建議孕婦1天的安全攝取量為1500毫克。

(中時電子報)