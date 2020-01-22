舉債議題，作家苦苓與高雄市府隔空交火，相當激烈。高雄市府多次澄清，強硬要求苦苓立即道歉，否則將提告。苦苓反擊發表「不道歉及不自殺聲明書」，讓外界相當訝異。對此奇怪聲明，網友基本上據理留言反駁苦苓論調，但也有一些網友口出惡言，極可能涉毀謗而挨告，應收歛敵視字眼。或是1450、假韓粉造口業，提供攻擊韓國瑜新支點，韓營亦應提防。

苦苓無視高雄市財政局解釋「借新還舊」的金融操作，硬說「高雄市政府確實舉債400億，也證明他所說的確實是真的，至於借400億來還400億，或許省了點利息，但如果先欠甲銀行400億，又跟乙銀行借了400億來還給甲」....所以「高雄市政府的債務有増無减」。再指韓國瑜「濫興訴訟，浪費司法資源」。

面對高市府聲明說，苦苓散播不實且聳動的消息誤導公眾，利人遺憾且不解，呼籲苦苓道歉，否則市府一定提告。苦苓反應是發表「不道歉及不自殺聲明書」，出招果真贏得媒體注意。但網友一般反應為：「這根本就是意圖使人被罷免！」、「舉債400億，還舊債400億，只提舉債，卻故意忽略是還舊債，真是可惡極了 !!」、「霸凌別人的人說被霸凌，真好」、「苦苓自己要小心了，別被罷韓狂熱份子『自殺』，然後嫁禍給韓粉⋯⋯」。

另有人攻擊苦苓為：「外遇被抓包後~~會造成心理創傷...」、「這位絕對靠蔡老娘奶水壯大的苦主，竟然搞出一個不自殺聲明，夠丟臉，不輸給那個假博士真騙子。作秀秀到台灣人吐血。」、「潑皮耍賴的伎倆」、「外遇苓，滾回山上阿！」、「不自殺聲明，這是什麼鬼，真讓人看不起，到現在還在帶風向」等等。其實辱罵字眼極易涉毀謗而挨告，韓粉不應再用；或許1450、假韓粉、網軍利用髒話攻擊苦苓，再反過來當做攻擊韓國瑜新題材，亦不無可能，韓營應多提防。

(中時電子報)