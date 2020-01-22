農曆春節即將來臨，送領紅包是華人新年的一種習俗。紅包同時也有祝福喜事臨門，旺財好運到，發財富貴的意思，但是命理師楊登嵙表示，紅包有些禁忌與禮俗，別做錯了才可避免破財。他更表示，過年拿到的紅包，切記不要立刻拿去花掉，應放在枕頭底下一段時間後再拿去存，這樣會有「錢滾錢」的效果，一整年的財運也會比較旺、比較順。

除夕團圓重頭戲之一就是發紅包、拿紅包，送、接都有學問，楊登嵙向《中時電子報》表示，紅包有些禁忌與禮俗，別做錯了才可避免破財。

一、紅包要用新鈔：讓領紅包者能感受煥然一新，更有新年新氣象、新年行大運之含義。用「舊」的鈔票，代表喜氣、財氣已過或減弱了。

二、紅包袋要新的：

拿用過的紅包袋再包給別人，如同這個紅包的好運已經被拿走了。更不能拿已經過期的紅包袋，舉例像是拿去年或是前年生肖的圖案，今年是鼠年上面卻印著前幾年的豬、狗等圖案。

三、金額要雙數：

好事要成雙，數字是2、6、8，2代表「福祿雙喜」、6是「六六大順」的意思，8則是諧音跟「發」很近，象徵「發財」。楊登嵙提醒禁忌，千萬別包數字是4的數字，因4諧音與「死」相近，不吉利；絕對不能包單數，因為「單數」被視為孤單的數字，通常喪儀才會包單數。另外，也千萬別送空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利象徵。

四、紅包袋別封口：

過年時給的紅包因為是希望能夠年年如意順心、長長久久，所以千萬不能「封口」。過年紅包袋切勿用膠水封口，否則財氣就被封掉了！楊登嵙另解釋，但在婚禮包的紅包或是葬禮上包的白包，就得以封口，代表著只會給一次的意思。

五、百元鈔來代替千元鈔：

如果想讓紅包份量重一點，可以多換些百元鈔來代替千元鈔，因為紅色百元鈔更顯喜氣，讓紅包看起來更厚重、更有福氣的感覺。

六、 紅包別把錢摺起來：

把錢對摺起來放進紅包袋，如同將財運、好運對折，使得財運阻滯不順暢。

七、包給長輩的紅包要逐年增加：

長輩包給晚輩的紅包為「壓歲錢」，反之，晚輩包給長輩的則稱「添歲錢」，主要是祝福長者能夠長命百歲。過年的時候，包給長輩的金額會因每個人的經濟狀況有些差異，但切萬要遵守一個原則，那就是紅包的金額要一年比一年增多，代表對長輩的祝福越來越多，也有為長輩增福添壽之意，寧可與去年打平也不要縮水。

八、包給晚輩的紅包金額要一致：

對晚輩一視同仁，千萬不要偏心。同輩中要是知道自己的紅包竟然比兄弟姐妹少，一定不開心，甚至懷疑父母長輩偏心，開始心生不受疼愛等等的芥蒂問題。

九、包給晚輩的金額不宜比長輩多：

跟晚輩再好，也不能包得比長輩多，以免有出風頭或者不給長輩面子的問題。

十、別在長輩面前把紅包打開：

不少人在收到紅包後會當場拆開看多少錢，這是一件很失禮的事情。

十一、別單手收紅包：

收紅包時要用雙手接過，並送上祝賀詞，一來是對對方的尊重，單手接東西就是不太禮貌的行為，收紅包更是如此。

十二、紅包掉地漏財：

領受紅包時要恭敬雙手承接，若讓紅包掉在地上，那可是會漏財！

十三、紅包直式正財、橫式偏財

如果想祝福對方事業正財順利，就可以使用直式的紅包袋；如果想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，則可以使用橫式的紅包袋。

十四、紅包錢不可花掉：

除夕拿到紅包後，要將紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後，將錢存到自己的銀行戶頭，這可是「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢。若拿到紅包馬上花掉，那可是會漏財！

(中時電子報)