波多野結衣。(本報系資料照)

被譽為「暗黑林志玲」的AV女優波多野結衣，近來新作引發網路熱議！原來她在新片中化身「爆乳版小丑」，除了得在床上激戰蝙蝠俠外，還得將頭髮染綠、畫著誇張小丑妝，敬業精神令人佩服！

波多野結衣新作《道化師の女》雖然在2月19號才發行，不過隨著劇照曝光，早已在網路引起熱議，PTT網友紛紛留言，「看到pose和老爺笑了，可那妝我不行，一看就軟」、「整個滅火XD」、「這不會笑場嗎」、「很可以喔」。

(中時電子報)