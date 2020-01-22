滅火！波多野結衣化身爆乳版小丑 床上激戰蝙蝠俠 00:302020/01/22 中時電子報 吳玫穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 波多野結衣在新作化身小丑。(取自微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 波多野結衣。(本報系資料照) 被譽為「暗黑林志玲」的AV女優波多野結衣，近來新作引發網路熱議！原來她在新片中化身「爆乳版小丑」，除了得在床上激戰蝙蝠俠外，還得將頭髮染綠、畫著誇張小丑妝，敬業精神令人佩服！ 波多野結衣新作《道化師の女》雖然在2月19號才發行，不過隨著劇照曝光，早已在網路引起熱議，PTT網友紛紛留言，「看到pose和老爺笑了，可那妝我不行，一看就軟」、「整個滅火XD」、「這不會笑場嗎」、「很可以喔」。 (中時電子報) #波多野結衣 #道化師の女 #小丑 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 苦苓發不自殺聲明 慘遭陳揮文2字酸爆！ - 娛樂 黃光芹節目爆氣嗆 ：大不了坐牢！謝震武表情有亮點 - 娛樂 小禎緊急進醫院開膽結石 醫生：晚一天就完蛋！ - 娛樂 朱鎮模聊天截圖瘋傳 疑脫口「玄彬、Rain、宋慧喬三角戀」 - 娛樂 滅火！波多野結衣化身爆乳版小丑 床上激戰蝙蝠俠 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。