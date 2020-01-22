本周就是農曆新年，寶島羽球天后戴資穎沒有放假，而是到印度參加第5季超級羽球聯賽維持競賽手感，台北時間21日深夜她與第三點女單出賽，15比7、15比5輕取地主20歲選手查莉哈(Ashmita Chaliha)，為所屬的班加羅爾暴龍隊拿下2分積分。

這項聯賽為團體賽，每次交手要打五點賽事，每贏一點賽事可獲1分積分，其中一點是「勝利點」，贏球隊伍積分加倍，可以一次拿到2分積分，每場比賽採三局兩勝制，每局先拿15分的隊伍勝出，沒有「丟士」。

暴龍隊是上季冠軍，為了連霸重金標下女單世界排名第2的戴資穎，還有混雙世界排名第7的馬來西亞好手陳炳順，21日晚間新賽季首戰，第一點混雙陳炳順跟韓國女將嚴惠媛15比8、15比11力退韓國李龍大/金荷娜，為球隊先搶下1分積分。

隨後勇士隊在第二點男單靠香港好手李卓耀獲勝追平積分，第三點戴資穎負責的女單，暴龍隊將「勝利點」押在她身上，小戴也不負眾望，直落二給視她為偶像的查莉哈上了一課，助暴龍隊3比1領先，可惜最後兩點賽事暴龍隊都輸球，最終以3比4飲恨勇士隊。

跟小戴同為聯賽身價最高女將的印度一姐辛度，幫所屬的海徳拉巴獵人拿下2分積分，但球隊其他四點比賽都吞敗，最終2比5不敵清奈超級星。

(中時 )