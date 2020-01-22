北韓於本周二發表聲明，放棄2017年與美國簽署的凍結核武發展宣言，並將一切過錯都怪罪到美國頭上。

北韓駐聯合國參贊金英徹表示:「過去兩年，北韓依照宣言，完全停止了核子武器的測試，從未發射過任何洲際飛彈，就是為了要取得美國的信任。」北韓領導人金正恩希望與美國談論朝鮮半島去核化的議題，並將去年12月設為對談的期限，然而兩國並未對話。

金英徹又說:「美國不但沒有與我方對話，更變本加厲對北韓實施不人道的經濟制裁，還增加與南韓的軍事計畫。沒有創造和平，反而分裂了朝鮮半島。」

「既然美國堅決阻撓北韓的發展，我們也認為已經沒有必要再遵守一個只有單方面配合的誓言。依照美國的作法，朝鮮半島永遠不會有非核化的一天。」

「如果美國繼續對北韓實施殘酷且不人道的經濟制裁，北韓逼不得已之下，只能採取其他的發展途徑。」美軍認為，所謂的其他途徑，就是重啟核武試驗和洲際飛彈的研發。

美方不同意北韓的指控，認為對話的管道一直都是打開的，只是北韓沒有意願對談。

南韓對這樣的情況深感憂心，認為美國一定要和北韓對話，否則對於朝鮮去核化很難所進展。

北韓於2003年退出核武禁擴條約，開始發展核子武器，一般相信是全球繼美、俄、英、法、中、印度、巴基斯坦、以色列之後，第九個擁有核武的國家。

(中時電子報)