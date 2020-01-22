周五除夕除舊佈新，許多人當天晚上會與全家人圍爐吃年夜飯，飯後發壓歲錢、守歲，隔天一大早到廟裡進頭香祈求好運。命理師楊登嵙向《中時電子報》公開除夕這天6招開運法，招來好運，也讓財運興旺，接下來過個好年。

以下是除夕開運六大法：

貼春聯是示意圖。（圖/達志影像）

一、貼春聯：

用紅色的春聯來裝飾家中最能夠帶來喜氣，特別要貼一些大吉大利的吉祥話。家中若有喪者則忌貼紅色春聯，或不貼春聯。

二、辭歲 ：

神前及公媽靈前，堆疊柑塔，供年粿、春飯（飯上插春字剪紙、紙花，紙花又叫春仔花、飯春花，「春」諧音「剩」，有歲月餘糧，年年食不盡的吉祥意）。以五味碗拜門口及拜地基主，用春飯拜灶君、床母。

三、過火盆：

在庭院或門口外點燃一個炭燒之火爐（烘爐），等炭火燒旺之後，放在門口前，楊登嵙說要全家人不分男女老幼，都必須一一跨過火盆，過火盆是除舊佈新的意思，同時也有將過去一年當中倒楣的事情全都燒掉，並取其來年人人興旺之意。

然後將此火爐放在家裡的客廳或房子中央處，讓火爐之熱氣、陽氣能燻熱整個屋子，此時的熱氣、陽氣就能消除屋內之雜氣及穢氣，即使室內假使有不乾淨的鬼靈，同樣能得以驅逐，而且進一步提升宅運。

四、圍爐：

上圖：全家一起吃年夜飯。（圖/達志影像）下圖：吃圍爐時，可以在桌下放置一個火爐（烘爐），火爐的四週可多擺8枚錢幣，能夠招來好運氣、也招財。（圖/楊登嵙提供）

大年夜的團圓夜飯稱為圍爐。楊登嵙表示，可以在桌下放置一個火爐（烘爐），火爐的四週可多擺8枚錢幣（如照片中所示），代表「財運興旺」，能夠招來好運氣、也招財。

年夜飯中出現這些菜色為佳，長年菜取其長壽之意；韭菜取「韭」「久」諧音；魚圓、肉圓取其團圓之意；菜頭取好彩頭之意。年夜飯應該慢慢食用，而且每一道菜都應要嚐上一口為吉。

如果有出門在外的家人趕不回來團圓時，則要空出一席，將那人的衣服放在座位上，表示全家團圓的意思。

五、壓歲錢：

壓歲錢在初五以前千萬不要花用，這如同「發財金」，能夠帶給你好的財運。（圖/達志影像）

楊登嵙表示，拿到紅包之後，可以放在枕頭下睡覺，壓歲錢在初五以前千萬不要花用，這如同「發財金」，過完年再將壓歲錢存到自己的銀行戶頭，能夠帶給你好的財運。

六、守歲：

分完壓歲錢之後，闔家團圓坐在爐邊，談笑歡樂，通宵不眠以待天明，稱為「守歲」。當夜，家中要保持燈火通明，傳說守歲能讓自己的父母長壽，所以守歲又稱作「長壽夜」。也有人說「睏」就是「困」，因此除夕夜守歲不困，來年就不會「窮困」。楊登嵙表示，進一步解釋，其實「守歲」是不要子時（晚上23點至01點）前就去睡覺，他笑說這也不是打牌通霄到天明的藉口。

名門命理教育協會 創會理事長楊登嵙（圖/楊登嵙提供）

(中時電子報)