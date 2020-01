周湯豪近來與日本嘻哈歌手JP THE WAY、韓國嘻哈歌手SIK-K,首次跨國合作新歌〈i GO REMIX〉,這也是他把去年推出熱門歌曲〈iGO〉重新編制版本,不過工作皆忙碌的3人,先前只能當起網友,靠著網路雲端連線完成錄音工作,JP THE WAVY 和 SIK-K配合原本〈i GO〉詞意加入各自的創作詞。

周湯豪日前邀約他們來台灣拍攝MV,JP THE WAVY、SIK-K一口答應,大展好友誼。他們在台北科教館拍攝,不約而同地換上〈i GO〉帶起風潮的螢光綠造型,相當吸睛,不過周湯豪在拍攝現場,也邀來好友Ching G Squad 、shadow project、 8ball 、jay roll等人一同跨刀入鏡,氣氛熱鬧。

周湯豪這次為新歌身兼歌手、音樂總監及MV創意總監,包括歌曲上架、MV剪接都親力親為,這幾周常忙到沒日沒夜,努力成果一釋出,獲得好評,壓力也隨之放下。

農曆年假期將至,周湯豪依照以往慣例,帶著媽媽出國旅遊度假,旅遊地點堅持保密的他,笑說:「已經好幾個月沒休假,要跟媽媽好好約會吃飯一下。」

