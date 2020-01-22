哈利剛處理完脫離皇室的繁雜手續，隨即返回加拿大與妻兒團員。然而在同一時間，媒體刊登一張梅根一邊抱著兒子亞契，一邊遛狗的照片，引來大批輿論批評梅根的抱法錯誤。而這個事件，就成了哈利一回到加拿大，第一件迫切處理的事情。

哈利與梅根立刻對媒體發出了警告，他們透過律師聲明:「公園裡溜狗的照片，顯然是狗仔跟蹤梅根，並躲藏在樹叢中偷拍的，完全沒有取得當事人的同意，已經侵權並構成騷擾。」

哈利更認為，有狗仔隊暗中埋伏在他們的住家附近，用長鏡頭拍攝他們家中的擺設。加拿大的法律雖然保障新聞媒體自由，但是如果哈利與梅根可以證明自己的隱私權受到侵犯，訴諸法律會有很大的勝算。

哈利從小就與媒體關係不佳，或許跟他的母親黛安娜王妃因狗仔追逐而車禍身亡有關，妻子梅根去年十月也因英國小報揭露私人信件而提告，夫妻對媒體相當有敵意，不願繼續當公眾人物才卸下皇室身分。然而現在因為退出英國皇室的風波，反而又成為全球媒體追逐的焦點。

(中時電子報)