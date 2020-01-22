美國疾病管制與預防中心(CDC)本周二表示，已發現美國首宗案例，並在官方推特上，警告美國居民小心提防這種不明的新型冠狀病毒。

該名患者為男性，是一名30多歲的美國居民，他曾去過大陸的武漢地區，本月15日返回美國西雅圖。他入境機場時，並沒有發現任何不舒服的症狀。直到19日才感到身體不適而就醫，診斷出肺炎，立即被要求住院及隔離。隔天下午醫院證實，該男子罹患的是武漢肺炎。

目前該名病患治療情況相當良好，醫院表示並沒有任何人傳人的危險性。

武漢肺炎爆發至今，大陸地區已經確診了超過300名病患，泰國、南韓和日本也出現了個位數的病例，美國成為全球第五個發現武漢肺炎的國家，有鑑於美國與大陸人民往來頻繁，CDC也預估美國會發現更多病例。

為了防範武漢肺炎在美國本土擴散，CDC將「旅遊健康警戒」提升為第二級防護:年長者及身體虛弱者必須嚴加防範感染重大疾病的風險。

CDC並在紐約甘迺迪國際機場、洛杉磯國際機場、舊金山國際機場實施檢疫機制，亞特蘭大和芝加哥國際機場隨即加入，對所有搭乘來自武漢地區班機的乘客進行篩檢。美國衛生部更計畫將所有從武漢地區飛往美國的班機，都引導到這五個國際機場，集中有潛在風險的入境旅客，以嚴密篩檢。

(中時電子報)