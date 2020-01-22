大陸武漢肺炎持續延燒，美國流感也大爆發。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）統計，從去年9月29日至今已有1300萬人感染，有12萬人住院，死亡人數來到6600人，其中幼童佔39名。雖然感染人數持續增加，但已連續第2周下降。

據《CNN》報導，CDC國內流感監測小組負責人布拉默（Lynnette Brammer）表示，現在還無法確認這波流感已達到最高峰，不過感染人數確實有下將趨勢，在其中32州仍有「很高的活動水準」。

布拉默指出，即使近2周感染人數趨緩，但A型流感病毒持續增加，「可能會帶來第二波的流感感染，還需要小心觀察。」

報導指出，以往用來抵抗流感的疫苗相當有效，但以這次流感近3個月的數字看來，已出現的大多數流感卻並非如此，其中B型流感對幼童的影響比成人大，在39名因流感而死亡的幼童中，其中28名就是感染了B型流感。

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(中時電子報)