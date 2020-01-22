國民黨。（資料照／黃福其攝）

杜紫宸宣布退出國民黨。（摘自杜紫宸臉書）

2020大選後，國民黨啟動全面改革，代理主席林德榮指出，超過60歲的中常委應全面退出中常會。對此，中華大學講座教授、國民黨黨員杜紫宸跟進，宣布退出國民黨。

杜紫宸在臉書表示，民國61年接受高雄中學主任教官推薦，加入國民黨已48年，71年赴革命實踐研究院接受培訓，講習班26期結業，同期同學有李復甸、葉俊榮等人。

李登輝擔任黨主席期間，杜紫宸逐漸淡出國民黨，成為「失聯黨員」，去年4月才申請回復黨籍。2020大選慘敗後，國民黨改革聲浪四起，杜紫宸嘆，「可惜虎頭蟲尾，一日維新。」

林德榮呼籲60歲以上退出中常會，立即引起反彈與謾罵、嘲諷，杜紫宸直言「黨風可悲可恥至極，改革個屁。」因此聲明「即日起正式退出國民黨，已繳黨費捐給國民黨。」

杜紫宸酸說，60歲以下國民黨員應主動退出國民黨，如此黨內均為同溫層、同價值之年長同志，黨壽可延至最後一位黨員凋零為止，「取暖同樂，死得其所，不亦宜乎。善哉，善哉。」

(中時電子報)