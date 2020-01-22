一般庶民老百姓一生的夢想就是買棟屬於自己的房屋，安身立命，但很多人是首購族，在沒有經驗的情況下，不小心就可能買到「工業住宅」或是「旅館宅」等違規房子，造成後續一連串的麻煩，甚至面臨無法轉售的困境。

高雄市政府都發局局長林裕益表示，聯上湖美學1期建案的用地屬於旅館用地，旅館區建築物不得做為住家使用，若購屋者購買時未注意建築物使用執照，日後恐會面臨遭稽查、檢舉取締受罰等責任。市府工務局承辦人員則透露，主管機關對於建案只會書面審照，並不會管建案的用途，因此才會衍生以旅館用地當成住宅賣給民眾的情況。

資深地政士曾明仁表示，消費者簽約前應注意該屋的土地使用分區類別，加上旅館區作為住宅使用的價格，都會比鄰近區域一般住宅便宜。而地方政府對這些違法使用的建案，多採睜一隻眼閉一隻眼，所以很多民眾可能在不知情的情況下，買賣糾紛就會產生。

一位民事法官強調，聯立公司所蓋的「聯上湖美學1期」雖稱是旅店宅，但格局設計有客廳、廚房、臥室等，呈現出一般居家裝潢及設施等內容，建商又成立大樓管理委員會，加上與民眾簽立買賣契約時，並未註明「僅供旅館使用」、「不得使供住宅使用」，當然會讓消費者誤以為可作為一般住宅。

這位法官強調，該建商及代銷公司於2017年初就曾因該建案，遭公平交易委員會，依違反《公平交易法》裁處罰鍰100萬元，即代表住戶不可能甘冒隨時遭開罰的風險而購買，因此法院判決聯立公司應解除契約，返回買賣價金及利息，而這也成為旅館用地違規使用首例敗訴案件。無奈建商卻再上訴，因此提告住戶恐還得面對6年的冗長司法訴訟。

本刊致電聯上集團，發言人辦公室陳姓秘書表示，公司有發言人機制，將轉告記者提問，但至截稿為止，本刊未收到任何回應。本刊另外致電聯上集團董事長特助呂信杰，電話也無人接聽。

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(中時電子報)