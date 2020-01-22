農曆年後，緊接著就是西洋情人節，放眼政治圈，不乏「黃金單身政二代」，面對過年、情人節獨守空閨，他們各有一套化解「孤單寂寞覺得冷」的妙招！外號「運動甜心」的台北市議員耿葳，一有空就會精進廚藝，宣示要在金鼠年搬出私房菜，抓牢心目中的白馬王子。

台北市議員耿葳動靜皆宜，一百六十四公分的她，喜好各項運動，大學時期除了接觸橄欖球，更是籃球系隊中鋒，擁有「運動甜心」的封號。除了愛運動，耿葳也愛逛街和唱歌，一有空還會烘培製作小點心，「我正在參加一些課程，精進自己的廚藝，希望以後能替心目中的Mr.Right下廚，抓住他的胃。」目前單身的耿葳說。

耿葳透過揉捏飯糰紓解壓力，完成許多超級「卡哇伊」的造型飯糰。（圖／王永泰攝）

當年在美國攻讀研究所時，耿葳就常報名廚藝學院課程，日前她抽空參加米食廠商舉辦的「手作可愛造型飯糰體驗課」，透過學員共同討論和老師指導，完成許多超級「卡哇伊」的造型飯糰，最後當然少不了和飯糰拍照，證明自己是個現代好媳婦。

「雖然議會工作很忙碌，但我也會偷閒做些小點心，透過揉捏、攪拌、切工與裝飾，不僅紓壓，更能在作品出爐後獲得成就感。」此外，對耿葳而言，參加廚藝課程，還可以近距離接觸選民，更加了解選民需要！

喜歡藝術創作的耿葳，將美學設計帶入糕點製作。（圖／王永泰攝）

耿葳建議，春節若是沒有出遊計畫，可以全家聚在一起做些簡單的小點心，像是烤鬆餅、做飯糰或是可麗餅等，「網路上有很多影片可以參考，既簡單又可以促進感情，也是過年在大魚大肉之外，另一個不錯的選擇。」

耿葳小檔案：

年齡：29歲

星座：天蠍座

出生地：台北市

學歷：台灣師範大學教育系、美國約翰霍普金斯大學商學碩士

經歷：台師大親善大使、國民黨全國黨代表、台北市議員厲耿桂芳特助

現職：台北市議員

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(中時電子報)