農曆年後，緊接著就是西洋情人節，放眼政治圈，不乏「黃金單身政二代」，各有一套化解「孤單寂寞覺得冷」的妙招，如同可愛胖虎的立委蔡易餘，就是當起吃貨四處大啖美食。剛連任成功的蔡易餘，開車帶著本刊記者穿梭在嘉義縣布袋鎮的田間小徑，最後在一間不起眼的鐵皮屋旁停下，隨即指著屋外一塊褪色的「古早味」招牌笑了笑，接著熟門熟路地帶著本刊記者入內。

此時店內滿滿的老饕，正在大口品嘗碗裡的美食，「來，這是我們在地的美味，肉碟、豆菜麵和菜頭肉羹湯，三樣都要點才算一套！」蔡易餘說，這家店已經開了三十年，豆菜麵僅十五元、肉碟二十五元、肉羹湯三十元，一套只要七十元。

「豆菜麵是在地手工麵條，吃起來清爽彈牙，加上特調醬汁，是別處吃不到的家鄉味。」蔡易餘邊介紹邊咬了一大口肉碟，發出酥脆的聲音，「肉碟就是肉嗲，裡頭包裹新鮮豬肉、蔥、薑等食材，再下鍋油炸，我平時南北二地在跑，還沒吃過這麼便宜又道地的。」

隱藏在三合院內的烏魚子是蔡易餘私藏美食，現烤高粱烏魚子酒香四溢。（攝影／宋岱融）

離開「古早味」，蔡易餘又帶著本刊記者，前往嘉義縣東石鄉一處隱密的三合院大啖烏魚子，他坐在檜木茶几前，依照老闆提示，將橘紅色的烏魚子淋上高粱酒，浸泡約三分鐘後開始火烤，酒香漸漸四溢，此時蔡易餘突然冒了一句「我胖不是沒有原因的！」逗笑眾人。

烤好烏魚子後，蔡易餘加碼示範創新吃法，把一片片烏魚子切成條狀，「烏魚子當薯條吃，海港人的快樂就是這麼樸實無華且枯燥。」

蔡易餘小檔案：

年齡：38歲

星座：雙魚座

出生地：嘉義縣

學歷：台灣大學法律學系財經法學組

經歷：民進黨嘉義縣黨部主委、凱達格蘭基金會理事、萬國法律事務所律師

現職：嘉義縣立委

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)