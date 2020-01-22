不久後就是西洋情人節，「黃金單身政二代」，面對過年、情人節獨守空閨，他們各有一套化解「孤單寂寞覺得冷」的妙招！

甫連任立委成功的何志偉，是立法院最年輕的男性立委，三十七歲的他，不僅精通精品咖啡、擅長繪畫，還對刮痧與拉筋相當感興趣，可說是一名斜槓熟男。

走進何志偉的立院辦公室，就會立刻被一幅抽象畫深深吸引，「這幅畫是我第一次使用不同顏料的創作，有汽油、鹽巴、辣椒醬、沙和水；靈感來源是八八風災的混亂，人生跟這幅畫很像，留得住就是留得住，留不住就是留不住，這幅畫也時常讓我反省當初從政的初衷。」

何志偉的辦公室掛著一幅八八風災時的畫作，提醒他從政初衷。（攝影／張文玠）

聊完繪畫，何志偉泡起研磨咖啡，每一個程序都非常俐落，不一會兒，辦公室就充滿咖啡香。「我的工作非常需要咖啡，例如協調會上，如果大家爭得臉紅脖子粗，一聞到咖啡香，大家就會冷靜下來。」

何志偉也是精品咖啡協會的榮譽理事長，每天不但會親自沖泡咖啡，連沖泡過程都有一套嚴謹的SOP。（攝影／張文玠）

談起拉筋，何志瑋也親自示範，只見他從櫃子後方取出一張瑜伽墊並暖身後，立刻秀了好幾招，看得出筋骨真的很軟Ｑ，腰一彎，雙手輕輕鬆鬆就碰到地面，「現代人的工作時常拿手機、看資料和打字，力量都是往前，這個動作叫『COBRA』，記得雙手與肩同寬，吸氣、吐氣、回來要慢慢的，這個姿勢很簡單，但可以充分伸展腹肌和背部。」

最後，何志偉拿出刮痧板，抓了一名助理示範，「刮痧板沿著大拇指外側慢慢刮痧，這是肺經的最末端。」一邊說一邊刮的何志偉頗有架式，他透露自己也熱衷中醫，「有一次尾牙，小英總統看到我很緊張，因為當時我頭頂插了七根針！」雖然這一席話逗樂眾人，不過該名助理卻眉頭深鎖地直呼：「老闆手下留情啊！」

何志偉小檔案：

年齡：37歲

星座：金牛座

出生地：美國

學歷：美國南加州大學公共行政碩士

經歷：台北市議員、民進黨中常委及中評委

現職：台北市立委

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(中時電子報)