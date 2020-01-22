「聯上建設」關係企業「聯立建設」2015年於高雄市澄清湖旁推出「聯上湖美學1期」建案，但民眾購屋後，才發現買到的房子是旅館用地，無法作為住宅，住戶除向公平會檢舉外，也組成自救會對建商提出告訴，並於去年獲得勝訴，但建商卻向法院上訴，害這些買到「旅館住宅」的住戶，未來還要面對大約6年的漫長司法訴訟，以及隨時被開罰甚至拆除的風險。

1月15日上午十一點，高雄博愛路與裕誠路口排了長長人潮，為的就是要搶得新開幕的「聯上大飯店」試營運的優惠餐券。聯上飯店前身為大八飯店，後來由聯上餐旅集團買下，總經理蘇聖峯花了近億元改裝接手，而幕後老闆聯上集團董事長蘇永義也低調現身，為他的長子蘇聖峯加油打氣。

法官認為「聯上湖美學1期」雖稱是旅店宅，但格局設計呈現出一般居家裝潢及設施等，會讓消費者誤認為可供住宅使用。（攝影／宋岱融）

聯上集團近幾年從建築業跨足餐飲、文教，採多元化經營，展現強烈擴展企圖心，但聯上所建造的「聯上湖美學1期」卻在銷售時，刻意隱瞞住宅是旅館用地，造成購買房子的民眾不能合法居住，大罵建商「毫無天良。」

本刊調查，「聯上湖美學1期」為獨棟7層樓，廣告宣傳主打「溫馨旅店宅、時尚輕豪宅」。除了1樓是2戶之外，其他樓層各5戶，每坪13萬元，總戶數32戶，許多人都是第1次購屋，卻因為買到不能當住宅使用的房子，每天提心吊膽。

聯上餐旅集團買下大八大飯店，斥資近億元改造重新開幕，展現多元化經營的企圖心。（攝影／宋岱融）

因為旅館用地較一般住宅便宜，但所建的住宅只能當旅館使用，若做為住家，則違反了《都市計畫法》，且將面臨罰鍰、勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀等行政懲處的風險。

本刊致電聯上集團，發言人辦公室陳姓秘書表示，公司有發言人機制，將轉告記者提問，但至截稿為止，本刊未收到任何回應。本刊另外致電聯上集團董事長特助呂信杰，電話也無人接聽。

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(中時電子報)