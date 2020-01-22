消費者買到聯上湖美學這棟建案，之前完全不曉得花了畢生積蓄，買到的卻是不能住人的「假住宅」，其中住戶透露，要不是有住戶因為不滿建商，把大樓一樓當成第二期建案的接待中心，向主管機關檢舉後，才發現，原來住戶買到的是違規使用地。

住戶相當不滿，想要向建商提告，但冗長的官司讓他們卻步，不過仍有8戶住戶為了捍衛自身權益而組成自救會，集資請律師，經過法院一審判決後住戶勝訴，但即便訴訟贏了，建商卻還要再上訴，住戶面對毫無止盡的官司，心力交瘁。

陳先生說房子買到現在4年多，但父母擔心被罰款，根本不敢住進去。（攝影／宋岱融）

從事服務業的伍小姐一談到這間問題屋，難過的流下眼淚，「怎麼會這麼倒楣？我省吃儉用為了買房，結果遇到這種違規旅館宅，真的會暈倒。」伍小姐說，她出社會後一直都是無殼蝸牛，好不容易存了一點現金，再用30年的分期貸款，才買到人生第一棟房子，原本歡喜入住，卻陸續接到工務局和都發局來函，說她的房子違規使用，若不改善將會連續開罰6到30萬元的罰款，讓她覺得實在莫名其妙。

另一位住戶陳先生則氣憤的說：「當初看到大樓牆上五個V的聯上LOGO，心想聯上建設是上市上櫃公司，品質應該有保障，加上父母年紀大了，住透天厝行動較不方便，想買大樓來孝敬老人家，但自己沒有這麼多現金，還用父親的退休金和向親友借貸才付了這房子的頭期款，沒想到卻遇到沒良心的建商。」

住戶陳先生氣憤的拿著合約書表示，聯上建設竟賣不能住人的「假住宅」給他，痛罵實在是沒有良心建商。（攝影／宋岱融）

陳先生說：「房子買到現在4年多，但父母因為看到市府開的警告單，根本不敢住進去，直說這房子是違法的，不能住人。」陳先生說，他去查了後發現，就算房子要變成旅館經營，觀光局最多也只能核發3張執照，換句話說，剩下的29戶還是面臨違規無解的窘境。

本刊致電聯上集團，發言人辦公室陳姓秘書表示，公司有發言人機制，將轉告記者提問，但至截稿為止，本刊未收到任何回應。本刊另外致電聯上集團董事長特助呂信杰，電話也無人接聽。

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(中時電子報)