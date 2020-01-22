聯上集團位在高雄澄清湖的大樓建案「湖美學1期」，遭住戶控訴違規以旅館用地興建住宅大樓出售，住戶控訴銷售人員賣房時，對於敏感的旅館用地均避重就輕、含糊帶過，雖然土地使用類別有標明為「旅館地」，但一般民眾根本不清楚嚴重性，花大錢買下問題宅後，後悔都來不及。
一位從屏東到高雄工作的蔡小姐欲哭無淚，「每天一個便當分兩餐吃，存了錢買一個屬於自己的空間，銷售人員完全沒說明這是旅館用地不能當住宅使用，我如果知道的話，怎麼可能用一輩子的積蓄冒險買這種房子？」
讓蔡小姐覺得更奇怪的是，她明明是首購族，卻無法用首購利率，還被銷售人員要求放棄合約的「審閱期」，由於是第1次買房，也信任聯上這個品牌，便不疑有他簽約購屋。
同樣買到旅館住宅的謝小姐在受訪時則痛哭不已，她表示，買了房子後，一想到入住會被開罰就輾轉難眠，公婆和老公相當不諒解，幾乎要家庭革命。「銷售人員當初輕描淡寫的說，該房是旅館用地，同樣可以自住，只是稅金較重一點，沒什麼差別。」謝小姐難過的說自己很傻，就因為相信一個品牌，沒想到一路被騙到底。
律師陳昭琦建議民眾在購買此類旅館式住宅時，最好謹慎審查契約，必要時找律師或房地產專業人士協助審查契約，簽約時詳加詢問房仲或代書，避免出現爭議。
本刊致電聯上集團，發言人辦公室陳姓秘書表示，公司有發言人機制，將轉告記者提問，但至截稿為止，本刊未收到任何回應。本刊另外致電聯上集團董事長特助呂信杰，電話也無人接聽。
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(中時電子報)
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